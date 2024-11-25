В хуторе под Ростовом сгорел павильон

В Ростовской области произошел пожар в торговом павильоне. Об этом сообщили в ГУ МЧС по региону. Происшествие случилось в ночь на 25 ноября в хуторе Краснова Каменского района.
По предварительной информации ведомства, торговый павильон на улице Профильной, 76 начал полыхать около 02:30. Очевидцы, увидев столб дыма, сразу же вызвали спасателей. Огонь буквально за считанные минуты охватил порядка 25 квадратных метров площади. Прибывшие на место ЧП спасатели незамедлительно начали тушить огонь. Полностью ликвидировать возгорание удалось за несколько минут.
— Ликвидация в 02.50, — сообщили в пресс-службе ведомства.
На месте ЧП работали две спецмашины и восемь спасателей. К счастью, обошлось без пострадавших. Причина пожара устанавливается.