В Литве минимум один человек погиб при крушении самолета

Ранее агентство Рейтер передавало, что грузовой самолет немецкой компании по перевозкам DHL разбился вблизи аэропорта Вильнюса. По данным профильного портала FlightAware, самолет, предположительно, направлялся туда из Лейпцига.
«Представитель департамента противопожарной охраны и спасения (PAGD) сообщил…, что в результате происшествия погиб как минимум один человек, ещё один получил ранения», — говорится в сообщении портала.
Отмечается, что самолет, по предварительным данным, упал рядом с жилым домом.