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Пассажирка такси погибла в ДТП на проспекте Героев в Нижнем Новгороде

Виновником аварии стал таксист, который не пропустил иномарку.

Источник: Комсомольская правда

Пассажирка такси погибла в ДТП на проспекте Героев в Нижнем Новгороде. Страшная авария произошла около десяти часов вечера в воскресенье, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Нижегородской области.

По предварительным данным, виновником аварии стал 35-летний таксист. Он не предоставил преимущество «Мерседесу», который и врезался в электрокар Evolute. Находившаяся в салоне такси пассажирка скончалась на месте, другие участники аварии не пострадали.

К сожалению, это не первое ДТП в Нижнем Новгороде, в котором погиб пассажир такси. Так, в прошлом году на Гребном канале таксист пересек двойную сплошную и устроил ДТП, в котором погибла девушка и еще пять человек пострадали.