В Татарстане автомобиль с пятью девушками попал в смертельное ДТП. Трагедия произошла 24 ноября в 20.36 около села Байрашево в Тетюшском районе.
По предварительной информации, 19-летняя девушка за рулем «Лады Калины» не справилась с управлением при попытке объехать препятствие на дороге — в результате автомобиль опрокинулся в кювет. В салоне машины помимо водителя находились еще четыре девушки.
На месте происшествия погибла 19-летняя пассажирка, трое — доставлены в больницу. Водитель отказалась от госпитализации.
По факту ДТП организована прокурорская поверка. Специалистам предстоит установить обстоятельства и виновника аварии.
Ранее мы сообщали, что в Татарстане произошло смертельное ДТП с участием трактора.