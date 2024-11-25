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В Татарстане автомобиль с пятью девушками попал в смертельное ДТП

Трагедия случилось в Тетюшском районе.

В Татарстане автомобиль с пятью девушками попал в смертельное ДТП. Трагедия произошла 24 ноября в 20.36 около села Байрашево в Тетюшском районе.

По предварительной информации, 19-летняя девушка за рулем «Лады Калины» не справилась с управлением при попытке объехать препятствие на дороге — в результате автомобиль опрокинулся в кювет. В салоне машины помимо водителя находились еще четыре девушки.

На месте происшествия погибла 19-летняя пассажирка, трое — доставлены в больницу. Водитель отказалась от госпитализации.

По факту ДТП организована прокурорская поверка. Специалистам предстоит установить обстоятельства и виновника аварии.

Ранее мы сообщали, что в Татарстане произошло смертельное ДТП с участием трактора.