Пилоты российского SSJ-100 ждут в Анталье новых допросов

Об этом в беседе с SHOT рассказал командир-стажёр Андрей Прядкин.
Все пилоты чувствуют себя хорошо.
Ранее мы писали, что спустя несколько часов после пожара первыми российских лётчиков допросили местные полицейские.
В ближайшее время их должны допросить представители авиационных служб.
Об этом в беседе с SHOT рассказал командир-стажёр Андрей Прядкин.
Все пилоты чувствуют себя хорошо.
Ранее мы писали, что спустя несколько часов после пожара первыми российских лётчиков допросили местные полицейские.