Олбани
+1°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Пилоты российского SSJ-100 ждут в Анталье новых допросов

В ближайшее время их должны допросить представители авиационных служб.

Об этом в беседе с SHOT рассказал командир-стажёр Андрей Прядкин.

Все пилоты чувствуют себя хорошо.

Ранее мы писали, что спустя несколько часов после пожара первыми российских лётчиков допросили местные полицейские.