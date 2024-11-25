«Мошенница-гипнотизерка»: молодой омич познакомился в сети с девушкой и под гипнозом оформил на мать кредит на миллион рублей

Сперва по указу аферистки молодой омич вложил в дело 40 тыс. рублей. Однако на этом Ева не остановилась. Спустя какое-то время она попросила парня продиктовать мобильный телефон мамы, на который затем стали приходить смс-коды. Омич продиктовал их мошеннице, но не обратил внимание на размер баланса, который отображался в личном кабинете.