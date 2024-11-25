«Мошенница-гипнотизерка»: молодой омич познакомился в сети с девушкой и под гипнозом оформил на мать кредит на миллион рублей

Омская семья стала жертвой необычной аферистки. Женщина лишились более 1 млн рублей после того, как ее сын познакомился в интернете с девушкой. Парень утверждает, что находился будто под влиянием гипноза.
Полицейским 50-летняя омичка рассказала, что заметила на банковской карте недостаток средств, когда хотела оплатить покупки в магазине. В приложении она увидела нулевой баланс, а ниже отображались списанные деньги за кредит, однако женщина его не оформляла.
Позже сотрудники полиции выяснили, что 25-летний сын омички познакомился в интернете с девушкой по имени Ева. Она как раз и стала причиной возникновения долга в 1,1 млн рублей на карте женщины. Девушка предложила парню заработать на фондовой бирже.
Сперва по указу аферистки молодой омич вложил в дело 40 тыс. рублей. Однако на этом Ева не остановилась. Спустя какое-то время она попросила парня продиктовать мобильный телефон мамы, на который затем стали приходить смс-коды. Омич продиктовал их мошеннице, но не обратил внимание на размер баланса, который отображался в личном кабинете.
Мужчина поделился, что находился будто под влиянием гипноза, из-за чего перевел на указанный счет все деньги, которые якобы были «заработком с вложений». По факту это были кредиты, которые на него оформили аферисты.
Полицейские устанавливают движение денежных средств по счетам и проводят проверку в отношении брокерской фирмы.