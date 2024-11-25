Кафе загорелось в ТРЦ «Золотая миля» в Сормове

Кафе загорелось в торгово-развлекательном центре «Золотая миля» в Нижнем Новгороде. Возгорание произошло в понедельник, 25 ноября, утром, сообщили в ГУ МЧС России по Нижегородской области.
В одном из предприятий на фудкорте загорелась печь на площади 1 кв. метр. Огонь оперативно потушили сотрудники МЧС России. Два работника предприятия смогли самостоятельно эвакуироваться еще до прибытия пожарных.
Никто не пострадал. Причин происшествия выясняются.
Ранее на сайте pravda-nn.ru сообщалось, что мужчина погиб на пожаре в Арзамасском районе. Пожар случился в частном доме в селе Ленинское.