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Кафе загорелось в ТРЦ «Золотая миля» в Сормове

В одном из предприятий на фудкорте загорелась печь.

Источник: ГУ МЧС России по Нижегородской области

Кафе загорелось в торгово-развлекательном центре «Золотая миля» в Нижнем Новгороде. Возгорание произошло в понедельник, 25 ноября, утром, сообщили в ГУ МЧС России по Нижегородской области.

В одном из предприятий на фудкорте загорелась печь на площади 1 кв. метр. Огонь оперативно потушили сотрудники МЧС России. Два работника предприятия смогли самостоятельно эвакуироваться еще до прибытия пожарных.

Никто не пострадал. Причин происшествия выясняются.

Ранее на сайте pravda-nn.ru сообщалось, что мужчина погиб на пожаре в Арзамасском районе. Пожар случился в частном доме в селе Ленинское.

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