У прибывшего в Пермь из Сочи самолёта обнаружили повреждения двигателя

Повреждения в левом двигателе самолёта обнаружили у самолёта, прибывшего в Пермь из Сочи, сообщает телеграм-канал Aviaincident.
Как сообщает канал, проблемы с воздушным судном нашли во время проведения технического обслуживания в международном аэропорту Большое Савино. При осмотре, который прошёл 24 ноября, специалисты обнаружили забоины на вентиляторе левого двигателя самолёта. После этого сотрудники аэропорта изучили взлётно-посадочную полосу и маршрут руления.
«Посторонних предметов, птиц не обнаружено. Сообщений от экипажа о попадании посторонних предметов в двигатель не поступало», — сообщает телеграм-канал.
Происшествие случилось с пассажирским судном В738, которое выполняло рейс Сочи — Пермь. Эксплуатацию самолёта проводила авиакомпания «Победа». Проблемы были выявлены около 6 часов утра по пермскому времени.