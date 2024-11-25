Олбани
+1°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

У прибывшего в Пермь из Сочи самолёта обнаружили повреждения двигателя

Проблему нашли во время техобслуживания.

Источник: Аргументы и факты

Повреждения в левом двигателе самолёта обнаружили у самолёта, прибывшего в Пермь из Сочи, сообщает телеграм-канал Aviaincident.

Как сообщает канал, проблемы с воздушным судном нашли во время проведения технического обслуживания в международном аэропорту Большое Савино. При осмотре, который прошёл 24 ноября, специалисты обнаружили забоины на вентиляторе левого двигателя самолёта. После этого сотрудники аэропорта изучили взлётно-посадочную полосу и маршрут руления.

«Посторонних предметов, птиц не обнаружено. Сообщений от экипажа о попадании посторонних предметов в двигатель не поступало», — сообщает телеграм-канал.

Происшествие случилось с пассажирским судном В738, которое выполняло рейс Сочи — Пермь. Эксплуатацию самолёта проводила авиакомпания «Победа». Проблемы были выявлены около 6 часов утра по пермскому времени.