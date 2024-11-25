У прибывшего в Пермь из Сочи самолёта обнаружили повреждения двигателя

Как сообщает канал, проблемы с воздушным судном нашли во время проведения технического обслуживания в международном аэропорту Большое Савино. При осмотре, который прошёл 24 ноября, специалисты обнаружили забоины на вентиляторе левого двигателя самолёта. После этого сотрудники аэропорта изучили взлётно-посадочную полосу и маршрут руления.