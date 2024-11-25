На Урале девочки-подростки избили шестиклассницу в туалете школы

Свердловская прокуратура проводит проверку по информации о нанесении ученице 6-го класса школы города Волчанск телесных повреждений в здании образовательного учреждения. По данным ведомства, инцидент случился днем 21 ноября в школьном туалете. В ходе конфликта две девочки 17 и 13 лет нанесли руками удары по голове и в живот ученице 6-го класса, снимая происходящее на телефон.
В этот же день потерпевшую школьницу госпитализировали в хирургическое отделение детской больницы с сотрясением головного мозга.
«Прокуратура в ходе надзорных мероприятий выяснит обстоятельства произошедшего, в том числе тяжесть полученных несовершеннолетней телесных повреждений», — сообщили в прокуратуре. Там отметили, что напавшие на школьницу девочки-подростки уже состоят на учете в ПДН.
По данному факту проводится доследованная проверка.