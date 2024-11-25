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Пять пострадавших детей, за рулем маршрутки был мигрант: Автобус влетел в фуру на трассе под Петербургом

11 человек пострадали в ДТП с автобусом и фурой в Ленобласти.

Страшная авария произошла утром 25 ноября в поселке Новоселье Ломоносовского района Ленобласти. Там у дома 8 по Красносельскому шоссе столкнулись фура и рейсовый автобус № 181. По предварительным данным, в результате ДТП пострадали шесть взрослых и пять детей. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

— По предварительным данным, пострадало 11 человек, в том числе пять несовершеннолетних. Один из пострадавших находится в тяжелом состоянии, — уточнили в ведомстве.

На месте работает наряд Госавтоинспекции и скорая помощь. Обстоятельства случившегося сейчас устанавливаются.

— За рулем автобуса находился гражданин одного из государств Центральной Азии. Он въехал сзади в припаркованную у обочины фуры, — добавили в ведомстве.

У общественного транспорта оказалось смято лобовое стекло. Почему водитель автобуса влетел в тяжеловес, предстоит выяснить правоохранителям, но можно предположить, что причиной стал гололед, о чем ранее предупреждали синоптики.

Кстати, из-за неблагоприятных погодных условий в Петербурге объявлен желтый уровень опасности. Сегодня и завтра, 25 и 26 ноября, помимо гололеда, будет идти мокрый снег, а также дуть сильный ветер с порывами до 20 метров в секунду.