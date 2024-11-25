Пять пострадавших детей, за рулем маршрутки был мигрант: Автобус влетел в фуру на трассе под Петербургом

Страшная авария произошла утром 25 ноября в поселке Новоселье Ломоносовского района Ленобласти. Там у дома 8 по Красносельскому шоссе столкнулись фура и рейсовый автобус № 181. По предварительным данным, в результате ДТП пострадали шесть взрослых и пять детей. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.