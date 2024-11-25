Пермячка отсудила более 400 тысяч за перелом плеча: поскользнулась на тротуаре

«В результате падения женщина получила травму, квалифицированную как тяжкий вред здоровью (закрытый оскольчатый перелом плеча со смещением). Пострадавшей потребовались операция и длительное восстановление. Все это стало поводом для обращения в суд за компенсацией морального вреда», — рассказали в УФССП России по Пермскому краю.
Суд установил, что причиной падения стала наледь на дорожной поверхности. Виновником признали обслуживающую этот участок дороги подрядную организацию, которая некачественно выполнила свои обязанности по содержанию улиц.
Взыскать с дорожников в пользу потерпевшей 400 тысяч рублей компенсации морального вреда и 30 тысяч за оплату представителя в суде помогли судебные приставы.
Они наложили арест на расчетные счета юрлица. После этого вся сумма компенсации поступила приставам, а затем пострадавшей.
Ранее «ФедералПресс» писал, что в Республике Удмуртия суд взыскал компенсацию морального вреда в размере 800 тысяч рублей в пользу матери, сын которой умер в больнице. Он скончался после того, как выпал из патрульной машины полиции. Медики диагностировали у него черепно-мозговую травму. После смерти сына его мать-пенсионерка обратилась с иском в суд.