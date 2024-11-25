Пермячка отсудила более 400 тысяч за перелом плеча: поскользнулась на тротуаре

Ранее «ФедералПресс» писал, что в Республике Удмуртия суд взыскал компенсацию морального вреда в размере 800 тысяч рублей в пользу матери, сын которой умер в больнице. Он скончался после того, как выпал из патрульной машины полиции. Медики диагностировали у него черепно-мозговую травму. После смерти сына его мать-пенсионерка обратилась с иском в суд.