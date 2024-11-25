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Рынок на Елецкой вспыхнул ранним утром понедельника в Волгограде

По данным регионального ГУ МЧС, пламя полыхало 15-ти квадратных метрах.

Источник: ГУ МЧС по Волгоградской области

Аварийный режим работы электрооборудования винят в пожаре на рынке «Вельд» на улице Елецкой, 12а в Ворошиловском районе Волгограде.

По данным регионального ГУ МЧС, огонь вспыхнул около четырех утра в одноэтажном металло-каркасном здании, где было установлено холодильное оборудование. Пламя, полыхавшие на площади 15 квадратных метров, пожарным расчетам 20-й ПСЧ удалось потушить к 4.23.

К счастью, в пожаре никто не пострадал. Ранее пожарные не допустили распространения огня от горевшего Mitsubishi Delica на парковке «Мармелада», видео по ссылке.

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