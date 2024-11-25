Рынок на Елецкой вспыхнул ранним утром понедельника в Волгограде

По данным регионального ГУ МЧС, огонь вспыхнул около четырех утра в одноэтажном металло-каркасном здании, где было установлено холодильное оборудование. Пламя, полыхавшие на площади 15 квадратных метров, пожарным расчетам 20-й ПСЧ удалось потушить к 4.23.