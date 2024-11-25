На борту самолета «Азимут» сгорели загранпаспорта десяти россиян

Огонь охватил самолет вечером 24 ноября. Во время приземления рейса загорелся левый двигатель. По данным портала Airporthaber, инцидент произошел из-за действовавшего в регионе «оранжевого» предупреждения о неблагоприятных погодных условиях.
Капитан судна организовал эвакуацию людей по надувным трапам. Все 87 пассажиров и четыре члена экипажа покинули борт. Пожар потушили, пострадавших нет.
На место происшествия прибыли российские дипломаты. Специалисты договорились с турецкой стороной о пропуске десяти граждан РФ на территорию страны без загранпаспортов.
Кроме того, для оказания помощи россиянам в консульстве работает экстренный телефон круглосуточной связи.