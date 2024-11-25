Третье заседание по делу о госизмене Журавеля пройдет в Волгограде 25 ноября

Журавеля обвиняют в передаче секретных данных спецслужбам Украины во время его нахождения на территории Волгоградской области. Так, в частности, по версии следствия в марте 2023 года подсудимый направил сообщнику за рубежом видеозаписи железнодорожного состава, перевозившего военную технику ВС России. Также Журавель передал записи с пролетающим самолетами военного назначения, данные о передвижении служебного автомобиля одной из воинских частей Министерства обороны России.