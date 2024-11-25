У следовавшего из Уфы в Красноярск самолета в полете произошла проблема с гидросистемой

Вчера, 24 ноября, у следовавшего из Уфы в Красноярск самолета в полете произошла неполадка. Об этом сообщил Telegram-канал AVIAINCIDENT.
Экипаж воздушного судна доложил о низком уровне жидкости в гидросистеме № 2. В связи с этим команда запросила остановку на взлетно-посадочной полосе после посадки и буксировку на стоянку. Аварийную стадию объявлять не стали.
Напомним, несколько дней произошел инцидент с авиарейсом Уфа — Ханты-Мансийск. У воздушного судна отказала индикация скорости, из-за чего экипаж принял решение прервать взлет.
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