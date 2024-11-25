Пьяный житель Пермского края ломился к сожительнице и напал на полицейских

Как рассказывает ведомство, инцидент случился в Красновишерске. В полицию обратилась местная жительница, которая рассказала, что пьяный сожитель ломится к ней в квартиру. Женщина сообщила правоохранителям, что не хочет впускать мужчину и боится за свою жизнь. Когда полицейские прибыли на место, они обнаружили прикамца в подъезде дома. Сам мужчина отказывался добровольно успокоиться и проследовать в отделение полиции.