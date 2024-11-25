Пьяный житель Пермского края ломился к сожительнице и напал на полицейских

Житель Пермского края ломился в квартиру к сожительнице и напал на полицейских в состоянии алкогольного опьянения, сообщает ГУФССП региона.
Как рассказывает ведомство, инцидент случился в Красновишерске. В полицию обратилась местная жительница, которая рассказала, что пьяный сожитель ломится к ней в квартиру. Женщина сообщила правоохранителям, что не хочет впускать мужчину и боится за свою жизнь. Когда полицейские прибыли на место, они обнаружили прикамца в подъезде дома. Сам мужчина отказывался добровольно успокоиться и проследовать в отделение полиции.
«Нарушитель попытался скрыться с места происшествия. Это ему не удалось. Сотрудники МВД догнали его, но прикамец решил не сдаваться в руки правосудия добровольно. Он схватил одного из представителей власти за воротник, тем самым сдавливая шею последнего», — сообщает краевое ГУФССП.
Суд признал мужчину виновным по статье УК РФ «Применение насилия в отношении представителя власти». Поскольку нападавший не создал угрозу жизни и здоровью правоохранителя, его приговорили к штрафу в размере 60 тысяч рублей. После беседы с сотрудниками ГУФССП Пермского края он выплатил положенную сумму.