Иностранец угнал автомобиль минчанки и пытался выехать на нем из страны

За помощью в милицию обратился минчанин. Он сообщил, что из двора дома пропал автомобиль его матери. Столичные милиционеры выяснили, что машину угнал 30-летний иностранец. Он выехал из Минска и направился к государственной границе. Правоохранители передали информацию коллегам из таможенного и пограничного комитетов, которые задержали угонщика при попытке пересечения пункта пропуска.



Было установлено, что накануне мужчина поссорился со своей женой-белоруской и решил вернуться на родину. В одном из столичных дворов он нашел незапертое авто с ключами в салоне. Доехав до границы, иностранец бросил чужой транспорт и попытался выехать из страны на попутке.



Следователи возбудили уголовное дело за угон.