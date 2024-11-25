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Суд оставил в силе приговор руководителям «Адвант Групп» по делу о мошенничестве

Иркутский облсуд оставил без удовлетворения апелляционные жалобы на приговор в отношении руководителей Адвант Групп коммерческого директора Кристины Культихиной и гендиректора Дмитрия Кондрашова. Их признали виновными в мошенничестве (ч.4 ст. 159 УК РФ). Суд приговорил фигурантов дела к четырем и четырем с половиной годам колонии, а также штрафам в размере 500 тыс. и 900 тыс. руб. соответственно, сообщает пресс-служба суда.

Источник: AP 2024

«В доводах жалоб осужденные и их защитники указывали на чрезмерную суровость наказания, просили приговор изменить и назначить наказание условно», — говорится в сообщении.

Приговор вынесли в сентябре этого года. Тогда же в рамках этого уголовного дела на 18 лет колонии был осужден экс-министр здравоохранения Иркутской области Яков Сандаков. Как писал «Ъ-Сибирь», в середине ноября этого года суд удовлетворил ходатайство бывшего чиновника о заключении контракта с минобороны РФ о прохождении военной службы в зоне СВО. В связи с этим производство по его уголовному дело было приостановлено.

По версии следствия, в 2021 году Яков Сандаков предоставил конкурентные преимущества компании, с которой был заключен контракт на поставку медоборудования для областной клинической больницы. Техника была приобретена по заведомо завышенной стоимости в размере 14 млн руб.

Кроме того, в феврале 2022 года бывший чиновник получил 7 млн руб. от организации-поставщика за конкурентные преимущества на аукционе по закупке эндоскопического оборудования для 35 учреждений здравоохранения Приангарья. Помощь в совершении части преступлений Якову Сандакову оказывал его земляк и знакомый Ян Дацковский. В частности, он был одним из владельцев компании «Адванта Групп», поставившей оборудование по завышенной стоимости, а также являлся посредником в передаче взятки в размере 7 млн руб.