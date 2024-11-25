Суд оставил в силе приговор руководителям «Адвант Групп» по делу о мошенничестве

Приговор вынесли в сентябре этого года. Тогда же в рамках этого уголовного дела на 18 лет колонии был осужден экс-министр здравоохранения Иркутской области Яков Сандаков. Как писал «Ъ-Сибирь», в середине ноября этого года суд удовлетворил ходатайство бывшего чиновника о заключении контракта с минобороны РФ о прохождении военной службы в зоне СВО. В связи с этим производство по его уголовному дело было приостановлено.