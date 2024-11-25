Суд оставил в силе приговор руководителям «Адвант Групп» по делу о мошенничестве

«В доводах жалоб осужденные и их защитники указывали на чрезмерную суровость наказания, просили приговор изменить и назначить наказание условно», — говорится в сообщении.
Приговор вынесли в сентябре этого года. Тогда же в рамках этого уголовного дела на 18 лет колонии был осужден экс-министр здравоохранения Иркутской области Яков Сандаков. Как писал «Ъ-Сибирь», в середине ноября этого года суд удовлетворил ходатайство бывшего чиновника о заключении контракта с минобороны РФ о прохождении военной службы в зоне СВО. В связи с этим производство по его уголовному дело было приостановлено.
По версии следствия, в 2021 году Яков Сандаков предоставил конкурентные преимущества компании, с которой был заключен контракт на поставку медоборудования для областной клинической больницы. Техника была приобретена по заведомо завышенной стоимости в размере 14 млн руб.
Кроме того, в феврале 2022 года бывший чиновник получил 7 млн руб. от организации-поставщика за конкурентные преимущества на аукционе по закупке эндоскопического оборудования для 35 учреждений здравоохранения Приангарья. Помощь в совершении части преступлений Якову Сандакову оказывал его земляк и знакомый Ян Дацковский. В частности, он был одним из владельцев компании «Адванта Групп», поставившей оборудование по завышенной стоимости, а также являлся посредником в передаче взятки в размере 7 млн руб.