Омич нашёл на улице два телефона, но не вернул их владельцу

В омскую полицию обратился житель Октябрьского округа, у которого пропали два телефона общей стоимостью 35 тысяч рублей. Омич рассказал, что в последний раз гаджеты были при нём около магазина, который располагается на улице Камерный переулок.
Стражи порядка посмотрели записи камер видеонаблюдения. Одна из них запечатлела, как двое мужчин выходят из такси, и один из них поднимает с земли чужие телефоны.
Полицейские задержали 41-летнего омича, ранее судимого за хранение наркотиков. Он сознался в содеянном и рассказал, что сдал телефоны в ломбард.
Возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Мужчине грозит до пяти лет лишения свободы.