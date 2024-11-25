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Омич нашёл на улице два телефона, но не вернул их владельцу

Мужчине грозит до пяти лет лишения свободы.

Источник: ГУ МВД

В омскую полицию обратился житель Октябрьского округа, у которого пропали два телефона общей стоимостью 35 тысяч рублей. Омич рассказал, что в последний раз гаджеты были при нём около магазина, который располагается на улице Камерный переулок.

Стражи порядка посмотрели записи камер видеонаблюдения. Одна из них запечатлела, как двое мужчин выходят из такси, и один из них поднимает с земли чужие телефоны.

Полицейские задержали 41-летнего омича, ранее судимого за хранение наркотиков. Он сознался в содеянном и рассказал, что сдал телефоны в ломбард.

Возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Мужчине грозит до пяти лет лишения свободы.