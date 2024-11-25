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В Казахстане предотвратили теракт, который готовили экстремисты, отбывающие наказание по тяжким статьям

Сотрудники КНБ и МВД предотвратили теракт и остановили пропаганду экстремизма в тюрьмах.

Источник: КНБ

22 ноября Комитет национальной безопасности совместно с МВД при координации прокуратуры Алматинской области пресекли деятельность 10 сторонников радикальной религиозной идеологии в учреждениях уголовно-исполнительной системы Алматинской, Костанайской областей и области Жетысу, сообщает El.kz со ссылкой на КНБ РК.

По предварительным данным, один из задержанных готовил теракт, находясь в местах лишения свободы. Другие фигуранты занимались пропагандой терроризма и вербовкой заключённых для террористической деятельности.

В ходе обысков в исправительных учреждениях были изъяты холодное оружие, смартфоны и другие вещественные доказательства. Среди задержанных один ранее был осуждён за экстремизм, остальные — за убийства, разбои и кражи.

В Алматы задержан ещё один подельник, находившийся под пробационным контролем. В отношении всех фигурантов ведутся досудебные расследования по статьям 255, 256 и 259 Уголовного кодекса Республики Казахстан.

Иная информация не подлежит разглашению в соответствии с частью 1 статьи 201 Уголовно-процессуального кодекса РК.