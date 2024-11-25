Горы мусора и гниющих отходов: жители Самары жалуются на несанкционированную свалку на улице Флотской

— Оборудование контейнерных площадок, закупка и установка контейнеров не включены в тариф коммунальной услуги по обращению с ТКО. Это прямая обязанность органов местного самоуправления или других лиц, на которых лежит такая обязанность. То есть это может быть юрлицо, ИП, СНТ, а также обслуживающая организация ТСЖ и УК. Именно они обязаны обеспечить инфраструктуру, такая практика закреплена во всем мире. В данном случае у нас отсутствует информация, на чьем балансе был данный накопитель и по какой причине он отсутствует, — сообщили в организации.