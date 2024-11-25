Горы мусора и гниющих отходов: жители Самары жалуются на несанкционированную свалку на улице Флотской

Жители улицы Флотской в Куйбышевском районе Самары в буквальном смысле тонут в горах мусора. В начале ноября 2024 года отсюда убрали старые контейнеры, в которые горожане выбрасывали отходы, а новые так и не появились. Теперь обширная территория вблизи жилых домов и берега реки Самарки завалена гниющими отходами. На месте экологического коллапса побывала корреспондент «КП-Самара».
Забрали контейнеры.
Дурно пахнущая ситуация сложилась в Куйбышевском районе Самары. На улице Флотской обширная территория, которая разделяет жилые пятиэтажки и берег реки, оказалась завалена грудами мусора. Видео этого безобразия на своей страничке в ВК выложила самарчанка Татьяна Евдокимова. Мусорный коллапс она заметила в начале ноября. Спустя почти полмесяца она вновь приехала в данный район и увидела, что мусор не только не убрали, его стало в разы больше. Женщина сняла это на видео и выложила в соцсеть:
— Смотрите, какая «красота» образовалась на берегу реки! А произошло это из-за того, что предыдущий оператор ушел и забрал с собой контейнеры, куда жители выбрасывали мусор. Новый регулятор ничего не поставил. Соответственно жильцы огромного количества домов продолжают вываливать мусор сюда. И никто его не вывозит. Ужаснее всего, что отходы рано или поздно могут попасть в реку.
Женщина возмущена, что «ни ЖЭУ, ни городской администрации, ни новому регоператору по обращению с ТКО нет никакого дела до того, что на берегу реки сложилась такая ситуация».
Все гниет и воняет.
Журналист «КП-Самара» в субботу, 23 ноября, выехала на улицу Флотскую, чтобы воочию убедиться в масштабе проблемы и пообщаться с местными жителями.
На месте выяснилось, что стихийная свалка действительно находится в непосредственной близости от жилых домов и берега, в аккурат за зданием семейного общежития № 17. На данной территории нет мусорных контейнеров, поэтому местные сваливают отходы прямо на землю. Люди постоянно приносят сюда пакеты. При нас подъехала «Нива» из которой вышел мужчина и начал выгружать мешки со строительным мусором. Он рассказал, что еще полтора месяца назад тут был контейнер, а теперь его нет.
— Здесь было оборудованное место, стояли баки. Был контейнер для строительных отходов. Мы все привыкли выбрасывать сюда. Потом баки убрали. Слышал, что это случилось из-за того, что сюда якобы неудобно подъезжать мусоровозу. Но людям тоже неудобно ходить по всему району в поисках куда выкинуть пакет. Был бы бак, я бы тоже цивильно выбросил мусор, — рассказал Владимир.
Следом за мужчиной к свалке подошла местная жительница Екатерина. Она тоже принесла пару пакетов, а за ней местный мальчишка выгрузил содержимое мусорного ведра в общую кучу. Женщина рассказала, что она уже устала подавать жалобы по поводу свалки.
— Сколько раз я уже говорила, писала, подавала жалобы — бесполезно. В начале ноября мы с соседями писали через приложение «Госуслуги “Решаем вместе”. Мы сообщили, что раньше у нас были контейнеры, но месяц назад они пропали. Без понятия, куда именно и кто их забрал, — рассказала Екатерина.
За половину месяца мусора здесь скопилось не на один грузовик. Пластиковые пакеты разрывают вороны в поисках съестного, их тут теперь просто тучи. Рядом с гниющими и воняющими остатками пищи — картонные коробки, старые матрацы, тряпки, доски и ветки, оставшиеся после обрезки деревьев. Все это — прекрасная среда для привлечения крыс. С каждым днем стихийная свалка разрастается. До ближайших домов — не более 200 метров, до реки и того меньше. Скоро мусорный «монстр» доберется до подъездов.
Напомним, с 1 ноября в Самарской области в качестве нового регионального оператора приступило к работе государственное предприятие АО «Экология». Соглашение с предыдущим региональным оператором — ООО «ЭкоСтройРесурс» — было расторгнуто. Основанием для решения стали многочисленные обращения граждан, которые жаловались, что "компания не справляется с задачами.
Кто виноват и что делать.
Журналист «КП-Самара» обратилась в «ЭкоСтройРесурс», чтобы выяснить, действительно ли они забрали контейнеры с улицы Флотской. Нам ответили, что в собственности предприятия не было накопителей.
— Оборудование контейнерных площадок, закупка и установка контейнеров не включены в тариф коммунальной услуги по обращению с ТКО. Это прямая обязанность органов местного самоуправления или других лиц, на которых лежит такая обязанность. То есть это может быть юрлицо, ИП, СНТ, а также обслуживающая организация ТСЖ и УК. Именно они обязаны обеспечить инфраструктуру, такая практика закреплена во всем мире. В данном случае у нас отсутствует информация, на чьем балансе был данный накопитель и по какой причине он отсутствует, — сообщили в организации.
Специалисты отметили, что в конце октября 2024 года перед завершением своей деятельности компания расчистила данную территорию и освободила бак от отходов.
«Комсомолка» обратилась за комментарием к новому регоператору в четверг, 21 ноября. В «Экологии» сообщили, что выясняют обстоятельства.
Тем временем жители улицы Флотской задаются вопросом: поставят ли им площадку для сбора ТКО? И продолжают активно сваливать мусор в прибрежную зону.