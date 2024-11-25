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Для 22-летнего уфимца, который изнасиловал и убил младшую сестру, прокурор запросил 23 года «строгача»

В Уфе для убийцы и насильника 14-летней сестры запросили 23 года колонии.

Источник: Комсомольская правда

Сегодня, 25 ноября, для 22-летнего Сергея П. из Уфы, который в прошлом году изнасиловал и задушил единоутробную 14-летнюю сестру, прокурор запросил 23 года колонии. Об этом рассказала пресс-служба прокуратуры республики.

Напомним, чудовищное по своей жестокости преступление было совершено 9 октября прошлого года в квартире дома, где Сергей проживал вместе с сестренкой Юлианой [имя изменено] и мамой. Вечером, пока мать находилась на работе, молодой человек в состоянии наркотического опьянения напал на девочку: изнасиловал ее, задушил подручными предметами и спрятал тело в диване. Дождавшись, когда мама вернется домой и ляжет спать, Сергей перетащил тело в багажник ее машины и попытался уехать, чтобы избавиться от него, но не нашел подходящего места. В итоге он просто вернулся в свой двор, припарковал автомобиль матери и сбежал.

Молодой человек стал фигурантом сразу пяти статей: об убийстве с особой жестокостью, изнасиловании, насильственных действиях сексуального характера, краже и незаконном хранении наркотиков. Молодого человека признали вменяемым, а свою вину на следствии он во всем сознался.

В Верховном суде Башкирии во время прений сторон заместитель прокурора республики Руслан Абзалетдинов предложил назначить Сергею П. 23 года лишения колонии строгого режима с ограничением свободы на два года, а также лишить права заниматься любой деятельностью, связанной с работой с детьми, на 20 лет.

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