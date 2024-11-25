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Хотел «поболеть», попался на взятке: мужчина заплатил пять тысяч за больничный лист

Житель Хабаровского края предстанет перед судом за поддельный больничный.

Источник: Комсомольская правда

В Бикине 53-летний мужчина предстанет перед судом за дачу взятки. Он пытался получить поддельный больничный лист, чтобы не выходить на работу. Подробнее в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.

«В сентябре 2023 года мужчина передал пять тысяч рублей сотруднику больницы через знакомого. За эту сумму он просил оформить фальшивый больничный, который затем предоставил своему работодателю», — рассказали в прокуратуре Хабаровского края.

Мужчина планировал использовать документ для оформления больничного, чтобы не работать. Прокуратура утвердила обвинение, дело направлено в суд. Разбирательство продолжается и в отношении взяткополучателя.