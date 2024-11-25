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В Ростовской области задержали замгубернатора Кушнарева

В Ростовской области задержали замгубернатора и главу Минтранса Кушнарева.

Источник: © РИА Новости

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 25 ноя — РИА Новости. Задержаны замгубернатора — министр транспорта Ростовской области Виталий Кушнарев и его заместитель Дмитрий Мамелко, сообщил журналистам замминистра региональной политики и массовых коммуникаций региона Сергей Тюрин.

«Сотрудниками правоохранительными органов задержаны заместитель губернатора — министр транспорта Ростовской области Виталий Кушнарев и заместитель министра транспорта Дмитрий Мамелко», — сказал он.

По его словам, правительство Ростовской области оказывает полное содействие правоохранительным органам. В настоящий момент работа министерства транспорта осуществляется в штатном режиме, добавил он.