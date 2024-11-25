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Министр транспорта Ростовской области и его заместитель задержаны

Сотрудники правоохранительных органов задержали министра транспорта Ростовской области Виталия Кушнарева и его заместителя Дмитрия Мамелко. Информацию об этом подтвердила журналистам пресс-служба регионального правительства.

Источник: РИА "Новости"

«Правительство Ростовской области оказывает полное содействие правоохранительным органам. В настоящий момент работа министерства транспорта осуществляется в штатном режиме», — заявили в пресс-службе.

Причина задержания официально не сообщается. Местное издание 1.rnd со ссылкой на собственные источники пишет, что чиновников подозревают в получении взятки.

Виталий Кушнарев работает министром транспорта Ростовской области с 2024 года. Также он занимал этот пост в 2014—2016 годах.

В 2016 году господин Кушнарев стал главой администрации Ростова-на-Дону, в 2021-м получил мандат депутата в Государственной думе, однако в 2024-м сложил с себя полномочия из-за перехода на теперешнюю должность.