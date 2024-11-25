Министр транспорта Ростовской области и его заместитель задержаны

«Правительство Ростовской области оказывает полное содействие правоохранительным органам. В настоящий момент работа министерства транспорта осуществляется в штатном режиме», — заявили в пресс-службе.
Причина задержания официально не сообщается. Местное издание 1.rnd со ссылкой на собственные источники пишет, что чиновников подозревают в получении взятки.
Виталий Кушнарев работает министром транспорта Ростовской области с 2024 года. Также он занимал этот пост в 2014—2016 годах.
В 2016 году господин Кушнарев стал главой администрации Ростова-на-Дону, в 2021-м получил мандат депутата в Государственной думе, однако в 2024-м сложил с себя полномочия из-за перехода на теперешнюю должность.