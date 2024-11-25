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Подросток получил ожоги при покраске велосипеда в Жлобине

25 ноября, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Подросток получил ожоги при покраске велосипеда в Жлобине, сообщили БЕЛТА в Гомельском областном управлении МЧС.

Около семи часов вечера 24 ноября спасателям поступило сообщение о госпитализации с ожогами подростка 2010 года рождения.

Как выяснилось, в подвале одного из многоквартирных жилых домов в райцентре парень красил велосипед. В какой-то момент произошла вспышка паров легковоспламеняющейся жидкости без последующего горения. Подростка доставили в больницу с повреждениями.

Спасатели напоминают о необходимости строго следовать правилам безопасности при выполнении работ с ЛВЖ.

несчастный случай