Подросток получил ожоги при покраске велосипеда в Жлобине

Около семи часов вечера 24 ноября спасателям поступило сообщение о госпитализации с ожогами подростка 2010 года рождения.



Как выяснилось, в подвале одного из многоквартирных жилых домов в райцентре парень красил велосипед. В какой-то момент произошла вспышка паров легковоспламеняющейся жидкости без последующего горения. Подростка доставили в больницу с повреждениями.



Спасатели напоминают о необходимости строго следовать правилам безопасности при выполнении работ с ЛВЖ.