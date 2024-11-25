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В Минске иностранец поссорился с женой и угнал авто, чтобы вернуться на родину

В Минске иностранец поссорился с женой и на угнанном авто отправился на родину.

Источник: Комсомольская правда

В Минске иностранец поссорился с женой-белоруской и угнал чужой автомобиль, чтобы на нем вернуться на родину. Как сообщили в милиции, некоторое время назад в правоохранительные органы обратился минчанин, который заявил о пропаже из двора дома автомобиля его матери.

В ходе проведенных оперативно-розыскных мероприятий было установлено, что машиной завладел 30-летний иностранец, который уже выехал из Минска и направился к госгранице.

При попытке пересечения пункта пропуска угонщик был задержан. Фигурант пояснил, что накануне он поссорился со своей женой-белоруской, с которой проживал в Минском районе, и решил вернуться на родину.

В одном из дворов Минска он обнаружил незапертую машину, в салоне которой даже находились ключи от нее.

«Доехав до границы, бросил чужой транспорт и попытался выехать из страны на попутке», — добавили милиционеры.

По факту угона возбуждено уголовное дело.

Ранее мы писали о том, что театр имени Горького в Минске закрывается на полтора года — вот тут в деталях о причинах.