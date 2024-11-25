В Минске иностранец поссорился с женой и угнал авто, чтобы вернуться на родину

В Минске иностранец поссорился с женой-белоруской и угнал чужой автомобиль, чтобы на нем вернуться на родину. Как сообщили в милиции, некоторое время назад в правоохранительные органы обратился минчанин, который заявил о пропаже из двора дома автомобиля его матери.