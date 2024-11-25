Молодая женщина утонула в Днепре в Могилевском районе

Утонувшую нашли сотрудники милиции при проведении розыскных мероприятий вблизи поселка Мирный Сидоровичского сельсовета. Сообщение о необходимости извлечь тело из воды поступило 24 ноября в 12.10.



ОСВОД просит быть бдительными и аккуратными при нахождении у береговой линии, особенно в зимний период. Кроме того, не стоит распивать спиртные напитки у водоемов.