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Молодая женщина утонула в Днепре в Могилевском районе

25 ноября, Могилев /Корр. БЕЛТА/. В Могилевском районе в реке Днепр утонула женщина 1987 года рождения. Об этом сообщили БЕЛТА в ОСВОД.

Утонувшую нашли сотрудники милиции при проведении розыскных мероприятий вблизи поселка Мирный Сидоровичского сельсовета. Сообщение о необходимости извлечь тело из воды поступило 24 ноября в 12.10.

ОСВОД просит быть бдительными и аккуратными при нахождении у береговой линии, особенно в зимний период. Кроме того, не стоит распивать спиртные напитки у водоемов.

«В случае если вы стали свидетелем чрезвычайной ситуации, немедленно звоните по телефону 112. Также можно попробовать вытащить из воды человека с помощью подручных средств — палки, ветки, веревки», — уточнили в обществе спасения на водах.

несчастный случай