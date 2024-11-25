Как Блиновская: в Челябинске задержали 43-летнюю продавщицу марафонов желаний

«Никому нельзя было говорить куда мы ходим. Не озвучивать никому, что мы тут делаем. Нельзя было снимать на видео или аудио то, что происходит на занятиях. Это было строго запрещено. Также нельзя было указывать в социальных сетях на то, куда мы ходим, передавать контакты, либо выкладывать сторис со ссылками на их аккаунт в мессенджере», — рассказывает одна из участниц ретрита.