Как Блиновская: в Челябинске задержали 43-летнюю продавщицу марафонов желаний

«Никому нельзя было говорить куда мы ходим. Не озвучивать никому, что мы тут делаем. Нельзя было снимать на видео или аудио то, что происходит на занятиях. Это было строго запрещено. Также нельзя было указывать в социальных сетях на то, куда мы ходим, передавать контакты, либо выкладывать сторис со ссылками на их аккаунт в мессенджере», — рассказывает одна из участниц ретрита.
В полиции сообщили, что еще в сентябре Прокурор Центрального района вынес в отношении организатора этих тренингов предостережение о недопустимости нарушения закона. Напомним, что за участие и организацию деятельности запрещенных групп предусмотрена уголовная ответственность.