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Как Блиновская: в Челябинске задержали 43-летнюю продавщицу марафонов желаний

ЧЕЛЯБИНСК, 25 ноября, ФедералПресс. В Челябинске задержана 43-летняя «предпринимательница». Она организовывала различные женские курсы, ретриты, продавала магическую бижутерию. Все это обещало сделать жизнь ее клиенток лучше.

«Никому нельзя было говорить куда мы ходим. Не озвучивать никому, что мы тут делаем. Нельзя было снимать на видео или аудио то, что происходит на занятиях. Это было строго запрещено. Также нельзя было указывать в социальных сетях на то, куда мы ходим, передавать контакты, либо выкладывать сторис со ссылками на их аккаунт в мессенджере», — рассказывает одна из участниц ретрита.

В полиции сообщили, что еще в сентябре Прокурор Центрального района вынес в отношении организатора этих тренингов предостережение о недопустимости нарушения закона. Напомним, что за участие и организацию деятельности запрещенных групп предусмотрена уголовная ответственность.