Появились подробности ЧП с самолетом SSJ из России в Анталье

Детали происшествия
ЧП случилось вечером 24 ноября. Самолёт Sukhoi Superjet 100 вылетел из Сочи в 19:52 по московскому времени и приземлился в Анталье в 21:34. Двигатель лайнера загорелся на полосе сразу же после посадки. В самолёте находились 89 пассажиров и шесть членов экипажа. Все эвакуировались по надувным трапам.
Летевших в загоревшемся судне доставили в терминал, а в аэропорту экстренно прекратили прием самолётов: более 20 лайнеров из Бурсы, Брюсселя, Франкфурта, Берлина, Варшавы вынужденно приземлились в Измире, Даламане, Стамбуле и других городах.
Власти провинции Анталья уточнили, что пожарная служба аэропорта начала тушить загоревшийся лайнер на посадочной полосе через две минуты после поступления сигнала тревоги. Отказ от приема других рейсов был связан с необходимостью отбуксировки самолёта с взлетно-посадочной полосы и ее очистки.
Пассажиры готовят иск к авиакомпании
Пассажиры SSJ после инцидента были вынуждены изменить свои планы. Происшествие напугало находившихся в самолёте. Некоторые пожаловались, что надышались угарным газом.
Одна из женщин, летевших в самолёте, рассказала, что стюардесса в самолете не смогла сразу открыть аварийный трап и ей помог один из находившихся в салоне мужчин.
По прибытию в аэропорт пассажиры выразили намерение подать коллективный иск против компании «Азимут». Об этом газете «Известия» сообщила одна из россиянок.
Из аэрогавани часть пассажиров уехала после ЧП самостоятельно, другие остались ждать выдачи багажа. Сумки и чемоданы из загоревшегося лайнера начали выдавать, по словам их владельцев, только спустя восемь часов после инцидента.
Российские дипломаты прибыли в аэропорт, как только получили информацию о случившемся. В Генконсульстве уточнили, что 10 россиян после пожара на воздушном судне остались без паспортов. Пассажиров пропустят в страну пребывания по договоренности с турецкой стороной, документы им помогут восстановить. В посольстве России открыли горячую линию для пострадавших и их родственников.
Желающих вернуться в Россию разместили в гостинице до прибытия резервного борта.
Что известно о самолете и пилотах
По информации SHOT, самолёту, с которым случилось ЧП, было семь лет. В авиакомпании «Азимут» он использовался для полётов с декабря 2017 года. 24 ноября судно совершило три рейса, последний по маршруту Сочи — Анталья.
СМИ опубликовали имена членов экипажа самолёта. Управлял судном капитан В. Н. Чернов, командиром-стажёром значится А. С. Прядкин, вторым пилотом — Д. А. Подрубилин. Капитан и второй пилот квалификационное тестирование проходили в 2012 году.
В компании «Азимут» назвали предварительную причину инцидента. Специалисты считают, что ЧП вызвали плохие погодные условия. Из-за сильного ветра самолёт произвел жесткую посадку, мог удариться о посадочную полосу, что привело к возгоранию.
«При посадке самолёта авиакомпании “Азимут” в результате сдвига ветра произошла грубая посадка», — говорится в сообщении. В момент приземления в Анталье был шторм.
По данным Telegram-канала Mash, во время посадки повреждения получил не только двигатель, но и левое шасси.
Росавиация, Следственный комитет и Транспортная прокуратура инициировали проверки по факту инцидента. Причины происшествия устанавливаются. СК России возбудил уголовное дело.