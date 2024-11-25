Появились подробности ЧП с самолетом SSJ из России в Анталье

Российские дипломаты прибыли в аэропорт, как только получили информацию о случившемся. В Генконсульстве уточнили, что 10 россиян после пожара на воздушном судне остались без паспортов. Пассажиров пропустят в страну пребывания по договоренности с турецкой стороной, документы им помогут восстановить. В посольстве России открыли горячую линию для пострадавших и их родственников.