Студентов Химического института КФУ эвакуировали из-за короткого замыкания

Как сообщили «Татар-информу» в ГУ МЧС России по Татарстану, студентов эвакуировали, пострадавших нет. Службы сработали оперативно. Все неполадки были устранены, в ближайшее время учебный процесс продолжится в штатном режиме.
В здании Химического института КФУ произошло короткое замыкание на втором этаже. К счастью, возгорание не произошло.
Как сообщили «Татар-информу» в ГУ МЧС России по Татарстану, студентов эвакуировали, пострадавших нет. Службы сработали оперативно. Все неполадки были устранены, в ближайшее время учебный процесс продолжится в штатном режиме.