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Студентов Химического института КФУ эвакуировали из-за короткого замыкания

В здании Химического института КФУ произошло короткое замыкание на втором этаже. К счастью, возгорание не произошло.

Как сообщили «Татар-информу» в ГУ МЧС России по Татарстану, студентов эвакуировали, пострадавших нет. Службы сработали оперативно. Все неполадки были устранены, в ближайшее время учебный процесс продолжится в штатном режиме.

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