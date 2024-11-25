СК возбудил дело по факту массовой драки в ТЦ Fort в районе Отрадное

«Следственными органами ГСУ СК России по Москве по данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 213 УК РФ (хулиганство). Председатель СК России [Александр] Бастрыкин поручил руководителю ГСУ СК России по Москве [Андрею] Стрижову доложить о ходе расследования уголовного дела и установленных обстоятельствах», — говорится в сообщении.
В ведомстве отметили, что ход исполнения поручения поставлен на контроль в центральном аппарате ведомства.
Ранее сообщалось о том, что порядка пяти человек устроили драку в торговом центре Fort в Отрадном на северо-востоке Москвы, по предварительным данным, пострадал один человек. Драка произошла в фуд-корте из-за шумного поведения одной из компаний.