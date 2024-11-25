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СК возбудил дело по факту массовой драки в ТЦ Fort в районе Отрадное

МОСКВА, 25 ноября. /ТАСС/. Московские следователи возбудили уголовное о хулиганстве по факту массовой драки в торговом центре в районе Отрадное. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе СК РФ.

Источник: РИА "Новости"

«Следственными органами ГСУ СК России по Москве по данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 213 УК РФ (хулиганство). Председатель СК России [Александр] Бастрыкин поручил руководителю ГСУ СК России по Москве [Андрею] Стрижову доложить о ходе расследования уголовного дела и установленных обстоятельствах», — говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что ход исполнения поручения поставлен на контроль в центральном аппарате ведомства.

Ранее сообщалось о том, что порядка пяти человек устроили драку в торговом центре Fort в Отрадном на северо-востоке Москвы, по предварительным данным, пострадал один человек. Драка произошла в фуд-корте из-за шумного поведения одной из компаний.

СК