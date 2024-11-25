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Четверо несовершеннолетних попали под колеса авто в Иркутске и районе за неделю

Прокуратура поставила на контроль проверку.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

Четверо несовершеннолетних попали в аварии на прошлой неделе в Иркутске и районе. Об этом сообщает ИА Виаком со ссылкой на прокуратуру Иркутской области.

— По предварительной информации, вечером 19 ноября 27-летний водитель Toyota Carina ехал по автодороге «подъезд к деревне Горяшино». Выбрал неправильную дистанцию и врезался в мотоцикл, ехавший перед ним. За рулем двухколесного транспорта был 15-летний школьник. Несовершеннолетний водитель и его 13-летний пассажир пострадали, их отвезли в больницу, — рассказали в агентстве.

22 ноября 2024 на улице Академической в Иркутске водитель «Тойоты Аква» сбил восьмилетнего мальчика, который переходил дорогу. В этот же день на улице Баумана «Тойота Лэнд Крузер Прадо» наехала на девятилетнего ребенка, который шел по автодороге в неположенном месте.

Всем пострадавшим помогли, сейчас устанавливают причины произошедшего и тяжесть телесных повреждений. Прокуратура региона поставила на контроль проверку.

Ранее КП-Иркутск сообщала, что три человека погибли за неделю в ДТП в Иркутской области.