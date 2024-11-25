Четверо несовершеннолетних попали под колеса авто в Иркутске и районе за неделю

— По предварительной информации, вечером 19 ноября 27-летний водитель Toyota Carina ехал по автодороге «подъезд к деревне Горяшино». Выбрал неправильную дистанцию и врезался в мотоцикл, ехавший перед ним. За рулем двухколесного транспорта был 15-летний школьник. Несовершеннолетний водитель и его 13-летний пассажир пострадали, их отвезли в больницу, — рассказали в агентстве.