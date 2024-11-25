В литовской полиции не исключили версию теракта в деле о крушении самолета DHL

Ранее агентство Рейтер передавало, что грузовой самолет немецкой компании по перевозкам DHL разбился вблизи аэропорта Вильнюса. По данным профильного портала FlightAware, самолет, предположительно, направлялся туда из Лейпцига. Генеральный комиссар полиции Арунас Паулаускас сообщал, что в результате крушения погиб один из четырех членов экипажа. Два пилота были спасены из кабины, у них травмы разной степени тяжести.