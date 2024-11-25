В литовской полиции не исключили версию теракта в деле о крушении самолета DHL

По его словам, которые приводит портал, крушение, скорее всего, произошло из-за технической неполадки или человеческого фактора.
«Паулаускас заявил, что терроризм “не может быть исключен”», — говорится в сообщении LRT.
Он добавил, что разные версии произошедшего будут рассмотрены в ходе расследования.
«Сбор доказательств может занять целую неделю», — подчеркнул Паулаускас.
Ранее агентство Рейтер передавало, что грузовой самолет немецкой компании по перевозкам DHL разбился вблизи аэропорта Вильнюса. По данным профильного портала FlightAware, самолет, предположительно, направлялся туда из Лейпцига. Генеральный комиссар полиции Арунас Паулаускас сообщал, что в результате крушения погиб один из четырех членов экипажа. Два пилота были спасены из кабины, у них травмы разной степени тяжести.