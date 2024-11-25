Массовая драка произошла в центре Сормова в Нижнем Новгороде

Напомним, ранее мы писали, что дальнобойщики подрались на трассе в Нижегородской области. Все началось с того, что один из водителей фуры подрезал другого дальнобойщика. Вслед за этим между водителями завязалась перепалка по рации, сильно приправленная отборными матами. А потом все переросло в драку.