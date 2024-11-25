Олбани
+1°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Массовая драка произошла в центре Сормова в Нижнем Новгороде

В драке принимали участие как минимум пять человек.

Источник: Комсомольская правда

Массовая драка произошла в центре Сормова в Нижнем Новгороде в ночь на 25 ноября. Об этом сообщается в группе «Нижний Новгород |БЕЗ ЦЕНЗУРЫ|» во Вконтакте.

По словам очевидцев, некоторых участников конфликта жестко поваляли по грязи. Судя по кадрам, на этот раз в драке принимали участие как минимум пять человек.

Напомним, ранее мы писали, что дальнобойщики подрались на трассе в Нижегородской области. Все началось с того, что один из водителей фуры подрезал другого дальнобойщика. Вслед за этим между водителями завязалась перепалка по рации, сильно приправленная отборными матами. А потом все переросло в драку.