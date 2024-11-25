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В Омской области за сутки сгорели сарай для дров и заброшка

Обошлось без пострадавших.

Источник: Комсомольская правда

Вчера вечером в Омской области произошли два техногенных пожара. Как сообщили в региональном МЧС, обошлось без пострадавших.

Первый пожар произошел в СНТ «Сибиряк». Здесь огонь охватил заброшенное строение на площади 32 кв.м. Пламя тушили 32 пожарных и 4 единицы техники.

Второе сообщение о возгорании дровяника поступило с улицы Новосибирский проезд. Огонь распространился на площади 15 кв.м. На месте пожара работали 9 струнников МЧС и 2 единицы техники.

В обоих случаях пожар произошел из-за халатного обращения с огнем, однако личность поджигателей установить не удалось.