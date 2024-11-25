Автомобиль KIA сбил 33-летнего пешехода на воронежской трассе

В Новоусманском районе Воронежской области автомобиль KIA Sportage под управлением 40-летнего мужчины наехал на 33-летнего жителя Волгоградской области, который переходил дорогу в неположенном месте. В результате ДТП пешеход скончался от полученных травм до прибытия «скорой». Об этом сообщили в ГУ МВД по Воронежской области в понедельник, 25 ноября.
Пешехода сбили накануне, 24 ноября, в 18:20 на 529 км автодороги М-4 «Дон». Участок дороги, на котором случилось ДТП, не был освещен. Полицейские проводят проверку и устанавливают все обстоятельства произошедшего.
В Воронежской области за сутки зарегистрировано 83 дорожно-транспортных происшествий. В пяти ДТП погиб один человек, восемь пострадали.
РИА «Воронеж» сообщало, что в областном центре утром воскресенья, 24 ноября, автобус городского маршрута № 59 столкнулся с автомобилем Ford. Никто не пострадал. Очевидцы в социальных сетях поделились, что пассажирам после аварии пришлось пешком идти по трассе.