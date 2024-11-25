Автомобиль KIA сбил 33-летнего пешехода на воронежской трассе

В Новоусманском районе Воронежской области автомобиль KIA Sportage под управлением 40-летнего мужчины наехал на 33-летнего жителя Волгоградской области, который переходил дорогу в неположенном месте. В результате ДТП пешеход скончался от полученных травм до прибытия «скорой». Об этом сообщили в ГУ МВД по Воронежской области в понедельник, 25 ноября.