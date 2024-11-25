В Башкирии 92-летний водитель легкового авто погиб в ДТП с грузовиком

Как рассказали в ГАИ РБ, 92-летний водитель за рулем LADA Granta не уступил дорогу большегрузу Scania, направлявшемуся в Москву. В результате столкновения пожилой водитель погиб на месте.
Обстоятельства ДТП устанавливаются.
Сегодня на 1224 км автодороги М7 «Волга» в Дюртюлинском районе произошло смертельное ДТП.
Как рассказали в ГАИ РБ, 92-летний водитель за рулем LADA Granta не уступил дорогу большегрузу Scania, направлявшемуся в Москву. В результате столкновения пожилой водитель погиб на месте.
Обстоятельства ДТП устанавливаются.