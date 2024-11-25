Мужчина погиб при пожаре жилого дома в Берестовицком районе

24 ноября в 8.42 берестовицкие спасатели выехали в деревню Большие Иодковичи, где на частном подворье горел жилой дом. К моменту прибытия пожарных расчетов к месту происшествия деревянное строение было полностью охвачено огнем. Как выяснилось, в доме проживал 63-летний местный житель. При проведении разведки и тушении пожара на полу в жилой комнате спасатели обнаружили хозяина дома без признаков жизни, мужчина погиб. Работники МЧС ликвидировали пожар за полчаса. Огонь уничтожил кровлю, перекрытие и имущество, повредил стены.



Как сообщили в УМЧС, за 10 месяцев этого года в Гродненской области неосторожное обращение с огнем при курении стало причиной 110 пожаров. В огне при таких пожарах погибли 24 человека, 19 из них находились в состоянии алкогольного опьянения.