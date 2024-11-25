В Ростовской области легковушка врезалась в экскаватор, есть пострадавший

В Госавтоинспекции напоминают: на дороге нужно быть внимательными и осторожными. Автовладельцам следует строго придерживаться ПДД, а также постоянно контролировать скорость и дистанцию. Нельзя совершать резкие маневры и отвлекаться в пути.