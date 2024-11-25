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В Ростовской области легковушка врезалась в экскаватор, есть пострадавший

На трассе в Ростовской области столкнулись легковушка и экскаватор.

Источник: Комсомольская правда

В Ростовской области водитель Lada Granta попал в больницу после столкновения с экскаватором-погрузчиком JCB. Об этом рассказали утром 25 ноября в регионом управлении Госавтоинспекции.

Как уточнили в ведомстве, авария произошла вечером 22 ноября на трассе Волгодонск — Зимовники, в Зимовниковском районе.

Предварительно, 47-летний мужчина, управлявший легковой машиной, не выдержал дистанцию и врезался в погрузчик, ехавший впереди.

В Госавтоинспекции напоминают: на дороге нужно быть внимательными и осторожными. Автовладельцам следует строго придерживаться ПДД, а также постоянно контролировать скорость и дистанцию. Нельзя совершать резкие маневры и отвлекаться в пути.