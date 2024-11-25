Как обгорел Superjet 100 во время пожара в Турции. Видео

Самолет Sukhoi Superjet 100 загорелся после посадки в аэропорту Антальи. Возгорание возникло в двигателе. На борту было более 90 человек — пассажиров и членов экипажа. Их эвакуировали и разместили в аэропорту.
Самолет загорелся после грубой посадки из-за сдвига ветра, сообщили РБК в авиакомпании «Азимут». После посадки командир воздушного судна принял решение об эвакуации по надувным трапам. СК возбудил уголовное дело по ч. 1 ст. 263 УК (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта).