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СК: ущерб после возгорания самолета в Анталье составил не менее 1 млн руб

После возгорания самолета Сочи — Анталья возбуждено уголовное дело.

Ущерб после возгорания самолета из Сочи в Анталье составил не менее 1 млн рублей, сообщает пресс-служба Следственного комитета.

После случившегося возбуждено уголовное дело.

В ходе первоначальных следственных действий установлено, что произошло возгорание фюзеляжа воздушного судна. В результате никто не пострадал. Предварительно, сумма причиненного ущерба оценивается как минимум в 1 млн рублей.

Следователи СК на транспорте осмотрели место вылета в аэропорту Сочи. В настоящее время изъята необходимая документация, назначены судебные экспертизы. Выполняется комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств, причин и условий произошедшего.

Напомним, в самолете находилось 89 пассажиров и шесть членов экипажа. Пассажиры загоревшегося лайнера написали коллективный иск на авиакомпанию.

СК