СК: ущерб после возгорания самолета в Анталье составил не менее 1 млн руб

Ущерб после возгорания самолета из Сочи в Анталье составил не менее 1 млн рублей, сообщает пресс-служба Следственного комитета.
После случившегося возбуждено уголовное дело.
В ходе первоначальных следственных действий установлено, что произошло возгорание фюзеляжа воздушного судна. В результате никто не пострадал. Предварительно, сумма причиненного ущерба оценивается как минимум в 1 млн рублей.
Следователи СК на транспорте осмотрели место вылета в аэропорту Сочи. В настоящее время изъята необходимая документация, назначены судебные экспертизы. Выполняется комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств, причин и условий произошедшего.
Напомним, в самолете находилось 89 пассажиров и шесть членов экипажа. Пассажиры загоревшегося лайнера написали коллективный иск на авиакомпанию.