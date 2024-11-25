СК: ущерб после возгорания самолета в Анталье составил не менее 1 млн руб

Следователи СК на транспорте осмотрели место вылета в аэропорту Сочи. В настоящее время изъята необходимая документация, назначены судебные экспертизы. Выполняется комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств, причин и условий произошедшего.