Еще один Sukhoi Superjet 100 «Азимута» совершил аварийную посадку

Напомним, в турецкой Антальи вечером 24 ноября Sukhoi Superjet 100 авиакомпании «Азимут» загорелся во время посадки. Возгорание двигателя, по предварительной информации, произошло из-за удара самолета во время посадки. В Анталье шел снегопад. Никто из пассажиров не пострадал, часть из них покинули аэропорт, часть остались ждать выдачи багажа.