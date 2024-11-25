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Еще один Sukhoi Superjet 100 «Азимута» совершил аварийную посадку

Самолет авиакомпании «Азимут» Sukhoi Superjet 100 совершил аварийную посадку в Красноярске. Об этом сообщает телеграм-канал Baza.

Утром 24 ноября самолет Sukhoi Superjet 100, выполнявший рейс Минводы-Уфа-Красноярск из-за неисправной гидравлики шасси подал сигнал об аварийной посадке. Борт приземлился в Красноярске в 11:45, никто не пострадал.

Напомним, в турецкой Антальи вечером 24 ноября Sukhoi Superjet 100 авиакомпании «Азимут» загорелся во время посадки. Возгорание двигателя, по предварительной информации, произошло из-за удара самолета во время посадки. В Анталье шел снегопад. Никто из пассажиров не пострадал, часть из них покинули аэропорт, часть остались ждать выдачи багажа.