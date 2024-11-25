Четыре пинчанки держали колл-центр, который обманул почти 50 тысяч белорусов

Четыре жительницы Пинска держали колл-центр, который обманул почти 50 тысяч белорусов, в настоящее время их деятельность пресечена.
Как рассказали в Следственном комитете Беларуси, в январе 2020 года четыре пинчанки зарегистрировали юрлицо, которое якобы занималось продажей товаров через интернет-магазин.
Для работы этой «торговой точки» пинчанки взяли в аренду помещение в центре Пинска, организовали в нем колл-центр, наняв на работу более 100 сотрудников.
Мошенническая схема была следующей: «так называемые колл-менеджеры на протяжении трех лет звонили людям от имени интернет-магазина “Товары для дома” и сообщали якобы о выигрыше компьютерной техники, которую отправили “победителю акции” по почте».
Доверившись убедительным рассказам о выигрыше, ставшие жертвами мошенников граждане оплачивали стоимость наложенных платежей.
Когда же к ним доходили посылки, то в коробках никакой обещанной техники не было, вместо нее аферисты посылали различный бумажный мусор, каталоги с товарами, а также подарочные сертификаты на получение смартфонов, ноутбуков и прочего.
Воспользоваться этими сертификатами также было невозможно, ведь впоследствии операторы сообщали потерпевшим, что товаров нет на складе.
Все денежные средства, полученные от наложенных платежей, шли на счета фигуранток. Их они тратили на личные нужды, а также пускали в «оборот» — выплачивали зарплату сотрудникам колл-центра.
По данным правоохранителей, от деятельности четырех пинчанок пострадало более 49 тысяч человек, а сумма полученных в результате мошеннической схемы денег составила более двух миллионов белорусских рублей.
Ведется следствие, уголовное дело возбуждено по статье «Мошенничество», в отношении одной из четырех подозреваемых пинчанок применена мера пресечения в виде заключения под стражу.
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