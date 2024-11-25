В Казани увеличили срок экс-главе ТФБ Роберту Мусину до 12,5 года тюрьмы

В Вахитовском суде Казани вынесли приговор экс-главе ТФБ Роберту Мусину. В общей сложности ему назначили 12,5 года колонии общего режима. Об этом сообщили в пресс-службе суда.
Мусин признан виновным по статье «Злоупотребление полномочиями». По двум уголовным делам в совокупности ему назначено наказание в виде 12 лет 6 месяцев лишения свободы и отбыванием наказания в ИК общего режима с лишением права заниматься деятельностью, связанный с выполнением управленческих функций в коммерческих организациях сроком на три года.
Следствие обвинило Мусина в эпизоде, который включает в себя различные сделки за период с 1 марта 2015 по 15 декабря 2016 года. Сумма ущерба по делу составила 26,7 миллиарда рублей. Он свою вину не признал.
Ранее по первому уголовному делу бывшего банкира приговорили к 11 годам колонии. Тогда кассационный суд узаконил сокращение срока. Жалобу рассматривали несколько раз.