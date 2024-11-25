В Казани увеличили срок экс-главе ТФБ Роберту Мусину до 12,5 года тюрьмы

Мусин признан виновным по статье «Злоупотребление полномочиями». По двум уголовным делам в совокупности ему назначено наказание в виде 12 лет 6 месяцев лишения свободы и отбыванием наказания в ИК общего режима с лишением права заниматься деятельностью, связанный с выполнением управленческих функций в коммерческих организациях сроком на три года.