Ударил, выхватил телефон и убежал. Могилевчанин прямо на улице ограбил нового знакомого

В милицию обратился житель Могилева, у которого забрали средство связи стоимостью Br2,6 тыс. Сыщики выяснили, что его ограбил водитель одного из частных предприятий города. Мужчины познакомились на улице в 4.00 после посещения ночных заведений города, оба были нетрезвыми. Они разговорились, однако в какой-то момент фигурант беспричинно ударил своего собеседника, выхватил у него из рук мобильный телефон и убежал.



Злоумышленник оперативно задержан правоохранителями, в отношении него возбуждено уголовное дело.