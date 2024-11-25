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Ударил, выхватил телефон и убежал. Могилевчанин прямо на улице ограбил нового знакомого

25 ноября, Могилев /Корр. БЕЛТА/. Могилевчанин прямо на улице ограбил нового знакомого, сообщили БЕЛТА в УВД Могилевского облисполкома.

В милицию обратился житель Могилева, у которого забрали средство связи стоимостью Br2,6 тыс. Сыщики выяснили, что его ограбил водитель одного из частных предприятий города. Мужчины познакомились на улице в 4.00 после посещения ночных заведений города, оба были нетрезвыми. Они разговорились, однако в какой-то момент фигурант беспричинно ударил своего собеседника, выхватил у него из рук мобильный телефон и убежал.

Злоумышленник оперативно задержан правоохранителями, в отношении него возбуждено уголовное дело.