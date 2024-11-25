Задержание криминального авторитета в Павлодаре прокомментировал аким

Напомним, что задержанный в Павлодаре криминальный авторитет подозревается в рейдерском захвате промышленного предприятия, о чем сообщал департамент экономических расследований Павлодарской области. Отметим, согласно ст. 249 УК РК, незаконное приобретение права собственности на долю участия в юридическом лице, а равно имущества и ценных бумаг юридического лица, повлекшее причинение существенного вреда правам или охраняемым законом интересам граждан или организаций либо охраняемым законом интересам общества или государства, наказывается штрафом в размере до пяти тысяч месячных расчетных показателей либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до одной тысячи двухсот часов, либо ограничением свободы на срок до пяти лет, либо лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до двух лет.