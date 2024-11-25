Выросло число пострадавших в ДТП с автобусом в Новоселье. Женщине требуется ампутация ноги

Двух человек доставили в больницу № 26 на улице Костюшко, в которой до этого приняли трёх пострадавших в ДТП. Состояние четверых оценивают как относительно удовлетворительное и среднетяжёлое. Их обследование продолжается. По предварительным данным, в аварии они получили травмы головы.
В крайне тяжёлом состоянии к медикам поступила 38-летняя женщина. Ей требуется ампутация ноги. Пациентку оперируют.
Одному человеку оказали медицинскую помощь на месте аварии. Он отказался от госпитализации. Двое находятся в Ломоносовской межрайонной больнице. Ещё 8 человек поступили в Александровскую больницу, НИИ скорой помощи имени Джанелидзе, детскую горбольницу № 1 и детский городской многопрофильный клинический центр имени Раухфуса. По предварительным данным, тяжёлых травм у них нет. Младшему из пострадавших детей 9 лет, старшему 15 лет.
Автобус областного маршрута № 181 «Вест-Сервиса» врезался в фуру, которая стояла у обочины, на Красносельском шоссе в Новоселье в Ломоносовском районе Ленобласти около половины восьмого утра. Предварительно в ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти сообщали об 11 пострадавших, среди которых пятеро детей. Следственный комитет возбудил уголовное дело.