Олбани
+1°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Выросло число пострадавших в ДТП с автобусом в Новоселье. Женщине требуется ампутация ноги

Ещё двое пострадавших попали к медикам после аварии с участием автобуса и фуры в Ломоносовском районе Ленобласти 25 ноября. По подсчётам Фонтанки, в больницах 14 человек, четверо из них дети.

Двух человек доставили в больницу № 26 на улице Костюшко, в которой до этого приняли трёх пострадавших в ДТП. Состояние четверых оценивают как относительно удовлетворительное и среднетяжёлое. Их обследование продолжается. По предварительным данным, в аварии они получили травмы головы.

В крайне тяжёлом состоянии к медикам поступила 38-летняя женщина. Ей требуется ампутация ноги. Пациентку оперируют.

Одному человеку оказали медицинскую помощь на месте аварии. Он отказался от госпитализации. Двое находятся в Ломоносовской межрайонной больнице. Ещё 8 человек поступили в Александровскую больницу, НИИ скорой помощи имени Джанелидзе, детскую горбольницу № 1 и детский городской многопрофильный клинический центр имени Раухфуса. По предварительным данным, тяжёлых травм у них нет. Младшему из пострадавших детей 9 лет, старшему 15 лет.

Автобус областного маршрута № 181 «Вест-Сервиса» врезался в фуру, которая стояла у обочины, на Красносельском шоссе в Новоселье в Ломоносовском районе Ленобласти около половины восьмого утра. Предварительно в ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти сообщали об 11 пострадавших, среди которых пятеро детей. Следственный комитет возбудил уголовное дело.