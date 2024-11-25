Выросло число пострадавших в ДТП с автобусом в Новоселье. Женщине требуется ампутация ноги

Двух человек доставили в больницу № 26 на улице Костюшко, в которой до этого приняли трёх пострадавших в ДТП. Состояние четверых оценивают как относительно удовлетворительное и среднетяжёлое. Их обследование продолжается. По предварительным данным, в аварии они получили травмы головы.