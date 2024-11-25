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В Ростовской области обнаружили тело шестимесячного младенца, его брата-близнеца доставили в больницу

В Таганроге ищут подозреваемых в убийстве младенца и покушении на его близнеца.
Источник: Комсомольская правда

В Таганроге медики обнаружили двух шестимесячных мальчиков с травмами. Один из младенцев был мертв. Второго пострадавшего доставили в больницу. Об этом 25 ноября сообщили в прокуратуре Ростовской области.

Происшествие случилось 24 ноября. Известно, что мальчики — близнецы.

Как сообщили в региональном управлении следственного комитета, возбуждено уголовное дело по статьям «Убийство» и «Покушение на убийство».

— Следователем и криминалистом следственного управления выполнен осмотр места происшествия, назначены экспертизы, — прокомментировали в управлении.

Следователи проверяют все версии случившегося, в том числе причастность их родителей.

Прокуратура также организовала проверку по факту происшествия. Правоохранители изучат, как выполняли обязанности родители и как работали органы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.

— Устанавливаются причины и обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будут приняты исчерпывающие меры реагирования, — прокомментировали в прокуратуре.