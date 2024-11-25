Два брата украли более Br70 тыс. из офиса столичного предпринимателя

В милицию обратился столичный предприниматель с заявлением о том, что из его офиса похищено более Br70 тыс. Заявитель рассказал, что одолжил у знакомого крупную сумму на развитие бизнеса. Наличные мужчина оставил в своем офисе, а сам на выходные уехал за границу. Вернувшись, минчанин обнаружил, что деньги пропали.



Сотрудники милиции установили и задержали 33-летнего минчанина и его 25-летнего брата. Установлено, что младший из братьев ранее работал у потерпевшего. Он знал, где хранятся ключи от офиса. Вечером фигуранты проникли в помещение и похитили наличные. Деньги они разделили между собой.



Старший из братьев сразу же начал тратить чужие деньги. Он приобрел мобильный телефон и украшения для своей супруги, а также начал делать ремонт в квартире. Его подельник спрятал похищенное на даче.



Возбуждено уголовное дело.